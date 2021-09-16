Подростка в Испании госпитализировали из-за игровой зависимости: это первый такой случай в мире
Источник:EFE
Подросток из Испании стал первым в мире человеком, которого госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры. Сначала из-за этого забеспокоилась его семья.
По словам исследователей, парень провел в больнице 2 месяца – он очень увлекся видеоигрой Fortnite. Об этом рассказали в Университете Хайме I.
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Что обеспокоило родителей и ученых
Мальчик сначала начал плохо учиться в школе, хотя был отличником. Также за ним стали наблюдать такие "первые ласточки", то есть проявления зависимости:
- он долго не выходил из дома;
- избегал общения;
- не проявлял интереса к происходящему вокруг;
- плохо спал;
- не заботился о личной гигиене.
Поэтому его пришлось госпитализировать. Лечение требовало интенсивного подхода, начиная от когнитивного.
Это первый опубликованный случай о подростке, который нуждался в госпитализации из-за пристрастия к видеоигре Fortnite,
– сообщили в пресс-службе университета.
После обследования мальчику диагностировали расстройство аутистического спектра и социальное тревожное расстройство. Лечение длилось 2 месяца. За это время врачи работали как с самим пациентом, так и с его семьей.
К счастью, лечение помогло: подросток стал проводить в игре меньше времени, а его социальная жизнь улучшилась.
Из-за чего возникла зависимость
Медики выяснили, что зависимость у мальчика развилась из-за эмоциональной травмы – недавно у него умерла мама из-за онкологического заболевания. Поэтому, как отметили врачи, "игра стала убежищем для его переживаний".
Что известно об игровой зависимости
- Интернет-зависимость, или зависимость от видеоигр в 1995 году предложили рассматривать как "расстройство поведения". Уже в 2010 году – как "потерю контроля, что порождает появление неблагоприятного поведения".
- В 2018 году ВОЗ включила это растройство к психическим заболеваниям.
- Впрочем, специалисты не считают, что видеоигры сами по себе являются проблемой, наоборот – их правильное использование может иметь преимущества в образовательной и социальной сферах, а также может быть терапевтическим для некоторых расстройств.
- Однако, они считают, что из-за злоупотребления возникает социальная замкнутость, плохая успеваемость в школе или на работе, депрессия, проблемы в социуме или в семье.