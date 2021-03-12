Новое исследование в очередной раз разбивает гипотезу о том, что дети и подростки меньше подвержены заражению коронавирусом по сравнению со взрослыми. Они действительно переносят инфекцию значительно легче, но их участие в эпидпроцессе сильно недооценено.

Как происходило исследование

Авторы исследования проанализировали статистику новых случаев коронавирусной инфекции за летний период 2020 года в шести американских штатах. В этих штатах было отмечено резкое увеличение заболеваемости COVID-19 с последующей ее стабилизацией на новом, более высоком уровне.

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Дети чаще болеют коронавирусом

В этих штатах распространенность коронавирусной инфекции среди подростков и молодежи от 10 до 24 лет была выше, чем среди пожилых людей старше 60 лет. Так, во Флориде и Юте были инфицированы 2,2% жителей в возрасте 15 – 24 лет, в то время, как доля больных в возрастной группе от 65 лет составляла всего 1,1%.

Чем это объясняется

По мнению ученых, этот феномен объясняется в первую очередь тем, что у подростков гораздо больше социальных контактов, чем у пожилых людей. Они чаще собираются компаниями, посещают общественные места.

Кроме того, большинство из них убеждены, что коронавирус для них не опасен, поэтому к соблюдению мер профилактики относятся более небрежно. В то же время люди старшего возраста больше беспокоятся о своем здоровье, поэтому стараются выполнять все рекомендации органов здравоохранения.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что реальный уровень заражения в детской популяции может быть таким же, как у взрослых 18 – 49 лет.