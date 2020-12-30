Началась крупнейшая кампания в истории вакцинации. Прививки против коронавируса требуют миллиарды людей.

По состоянию на утро 30 декабря по всему миру было введено более 5,1 миллиона доз вакцин против коронавируса в 22 странах. Об этом свидетельствуют данные, собранные изданием Bloomberg.

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Конечно, этого недостаточно для глобальной иммунизации более 7,8 миллиарда людей. Но вместе с тем это первый шаг к окончанию пандемии, которая унесла более 1,7 миллиона жизней и повлекла глобальную экономическую катастрофу.

Вакцинация против коронавируса в мире: что известно