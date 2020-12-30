Подсчитали, сколько по всему миру сделали прививок против коронавируса
Началась крупнейшая кампания в истории вакцинации. Прививки против коронавируса требуют миллиарды людей.
По состоянию на утро 30 декабря по всему миру было введено более 5,1 миллиона доз вакцин против коронавируса в 22 странах. Об этом свидетельствуют данные, собранные изданием Bloomberg.
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Конечно, этого недостаточно для глобальной иммунизации более 7,8 миллиарда людей. Но вместе с тем это первый шаг к окончанию пандемии, которая унесла более 1,7 миллиона жизней и повлекла глобальную экономическую катастрофу.
Вакцинация против коронавируса в мире: что известно
- Америка, Великобритания и страны ЕС уже начали вакцинацию населения против коронавируса.
- Китай и Россия разрешили вакцинацию отечественными препаратами до окончания испытаний еще в июле и августе 2020 года. С тех пор они привили более миллиона человек.
- Многие страны мира заключили соглашения об обеспечении доступа вакцин. Согласно подсчетам, уже отложено 8,15 миллиардов доз. Этого было бы достаточно, чтобы охватить более половины мирового населения, если бы вакцины распределялись равномерно. Но этого не произошло. Богатые страны заключили крупные соглашения о поставках, а требования к чрезмерному хранению затрудняют доставку некоторых препаратов в отдаленные части мира.
- Некоторым странам, возможно, придется подождать до 2022 года или даже дольше, прежде чем начать иммунизацию своего населения.
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