Подтвердили опасность приема парацетамола во время беременности

Группа ученых провела масштабное исследование, в котором приняли участие более 73 тысяч человек из разных стран. Исследование показало, что дети, чьи матери во время беременности принимали парацетамол, чаще сталкивались с симптомами аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Исследование проводилось группой ученых из Барселонского института глобального здоровья (Испания), Йельской школы общественного здравоохранения (США), Школы социальной и общественной медицины при Бристольском университете (Великобритания) и Копенгагенского университета (Дания).

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Парацетамол – препарат Парацетамол (или ацетаминофен) считается безопасным обезболивающим и жаропонижающим препаратом для детей и беременных. Его применяют около 46 – 56% будущих мам в развитых странах. Но в последнее время появляется все больше данных о том, что этот анальгетик провоцирует ухудшение когнитивных функций и приводит ко многим поведенческим проблемам.

Как проводилось исследование

Ученые набирали пары мать-ребенок с 1991 по 2008 год в Великобритании, Дании, Нидерландах, Италии, Греции и Испании.

Всего учитывали информацию о 73 881 ребенке, о котором были доступны данные о пренатальном или постнатальном влиянии парацетамола.

В зависимости от страны проживания, около 14 – 56% женщин подтвердили, что употребляли любую дозу парацетамола в течение определенного периода беременности.

Результаты научных

В итоге 1 481 ребенок родился с аутизмом (2,1%), а 1 393 ребенка (2%) родились с СДВГ.

Дети, которые подвергались воздействию парацетамола до рождения, имели повышенный риск развития симптомов аутизма и СДВГ на 19% и 21% соответственно.

Вместе с тем, значимой связи между парацетамолом и признаками СДВГ и аутизма в постнатальном периоде (до 18 месяцев) не обнаружили.

Дети с проявлениями аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности чаще были мужского пола, а их матери – молодыми, менее образованными, употребляли алкоголь, курили и имели проблемы с психикой.

Несмотря на это, во время беременности парацетамол чаще принимали женщины, которые были старше и не рожали до этого. Хотя тоже курили, употребляли спиртное и сталкивались с психическими расстройствами. Еще у них чаще выявляли высокий индекс массы тела до зачатия.

Принимая во внимание все доказательства приема парацетамола и проблемы с неврологическим развитием, мы согласны с предыдущими рекомендациями, которые указывают на то, что парацетамол при беременности следует назначать только в случае необходимости,

– заявил один из авторов исследования Джорди Флаг Каталонии.