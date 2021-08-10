Подтвердили первый случай воспаления мозга после легкой формы коронавируса
Источник:University of California
Американские ученые опубликовали данные о 26-летней пациентке с коронавирусом. На момент инфицирования она не чувствовала никаких неврологических симптомов.
Осложнения начались через 2 – 3 недели. Из-за поражения мозга у девушки нарушились моторные функции.
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Предыдущие исследования уже указывали на то, что COVID-19 провоцирует воспаление и повреждение кровеносных сосудов в головном мозге у некоторых пациентов. Чаще всего это случалось у пожилых людей и такие события сопровождались сразу несколькими неврологическими симптомами.
Но ученые из Калифорнийского университета сообщили о первом случае васкулита у молодой здоровой пациентки, которая некоторое время после инфицирования не жаловалась на головные боли, нарушения настроения или снижение когнитивных функций.
Что известно о пациентке
- После того, как у девушки обнаружили COVID-19, она чувствовала себя удовлетворительно,
- Первые симптомы она почувствовала через 2 – 3 недели. Она жаловалась на осложнения движения в левой ноге, а также на общую слабость в левой стороне тела,
- МРТ обнаружило несколько повреждений в областях головного мозга, которые отвечают за моторную функцию в левой стороне тела,
- Во время биопсии обнаружили воспаление кровеносных сосудов головного мозга и позвоночника.
Это первый подтвержденный биопсией случай васкулита у молодого и здорового человека после легкой формы COVID-19. Наши результаты должны быть полезны врачам для оценки потенциальных рисков в этой группе населения,
– заявила одна из авторов работы Дженнифер Грейвс.
Как проходило лечение
Длительная терапия состояла из приема кортикостероидов и иммуносупрессивных препаратов. Улучшение без новых признаков повреждений отметили только через полгода. Пациентка до сих пор продолжает лечение.