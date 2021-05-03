Какие тенденции обнаружили ученые

В частности, у людей с первой группой крови риск сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоза ниже, а риск кровотечений выше, чем у людей со второй и третьей группами крови.

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Также исследование свидетельствует, что женщины с первой группой крови во время беременности более склонны к развитию гипертонии.

Кроме того, ученым удалось определить новые связующие между группами крови и риском болезней.

Например, у людей с третьей группой крови риск образования камней в почках ниже, чем у людей с первой группой крови

Ученые уверены, чтобы детальнее изучить биологические причины, которые являются фундаментальными в связи между группами крови и болезнями, нужны дальнейшие исследования.

Тромбоз у детей

Источник: Doc Wire News

Ранее ученые объявили результаты мультицентрового ретроспективного группового исследования по определению частоты тромбозов у детей, госпитализированных с COVID-19 или MIS-C.

У пациентов с COVID-19 или MIS-C большинство тромботических событий (89%) произошли у детей старше 12 лет. При этом 71% тромботических событий произошло, несмотря на тромбопрофилактику.