Подтверждено: аэробные нагрузки замедляют деменцию

Ученые определили 3 биомаркера крови, по которым можно определить, как изменение образа жизни влияет на функцию мозга. Теперь специалисты могут быстро и наглядно показывать пациентам, какую пользу приносит спорт для сохранения когнитивных функций.

Известно, что аэробные упражнения способствуют увеличению объема серого и белого вещества головного мозга и улучшают кровообращение и функцию памяти. Теперь ученые из США доказали, что биомаркеры крови могут не только намного быстрее и проще указывать на пользу физической активности для профилактики нейродегенерации, но и оценивать прогрессирование уже имеющейся болезни.

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Для того, чтобы идентифицировать наиболее информативные биомаркеры, ученые сосредоточились на тех, которые участвуют в обучении и памяти.

Особенно ученые обратили внимание на фермент CTSB, который связан с функцией памяти и нейрогенезом и обычно снижается у пожилых людей; белок BDNF, который играет важную роль в нейрогенезе, функции памяти и нейропластичности мозга, а также белок klotho, который ассоциируется с устойчивостью к нейродегенеративным заболеваниям.

Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 23 человека со средним возрастом 65 лет.

У всех участников была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.

На момент проведения исследования у добровольцев не было симптомов деменции.

Участников разделили на две группы: первая в течение 26 недель занималась физическими нагрузками средней интенсивности, а вторая – повышенной.

Сначала ученые зафиксировали повышение уровней CTSB в обеих группах. Также они исследовали корреляцию между этими изменениями и улучшением познания и памяти участников.

Изменения в уровне BDNF указали ученым на нейропротекторный эффект. Вместо этого белок klotho оказался связанным с кардиореспираторными улучшениями.

Наши результаты показывают, что CTSB, BDNF и klotho можно назвать информативными биомаркерами для оценки влияния изменений образа жизни на функцию мозга,

– рассказала одна из авторов работы Генриетта ван Прааг.

Исследователи убеждены, что использование этих биомаркеров в клинической практике сделает мониторинг прогрессирования болезни Альцгеймера более простым и экономным.

Кроме этого, выводы исследования в очередной раз подтвердили пользу от регулярной физической активности для улучшения функций и здоровья мозга.