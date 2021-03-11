Подтверждено: британский штамм коронавируса на 100% смертоноснее
Британский штамм B.1.1.7 на 30-100% более смертельный, чем ранее выявленные варианты коронавируса. B.1.1.7 обнаружили уже в более чем 50 странах мира и ученые прогнозируют его дальнейшее распространение и доминирование.
Источник:EurekAlert
Британский штамм повышает риски смертности от COVID-19
Впервые мутацию B.1.1.7 зарегистрировали в сентябре 2020 года в городе Кент на юго-востоке Великобритании. Быстрое распространение штамма стало причиной жесткого локдауна в стране, который продолжается до сих пор. Ученые из Эксетерского университета решили сравнить уровень смертности от B.1.1.7 с более ранними штаммами SARS-CoV-2 и выяснили, что мутация резко повышает эти риски.
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Как проводили анализ
- Команда проанализировала почти 55 тысяч пар больных COVID-19 пациентов, которые совпадали по полу, возрасту и ряду других характеристик. Разница была лишь в штамме SARS-CoV-2.
- Команда изучала данные в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, когда в стране циркулировали различные варианты SARS-CoV-2.
Результаты эксперимента
Вариант B.1.1.7 оказался на 30-100% больше смертельным, чем предыдущие варианты коронавируса. В частности, мутация B.1.1.7 привела к 227 смертельным случаям, в то время, как другие мутации к 141 летальному исходу.
Смертность от COVID-19 является все еще редким явлением, но вариант B.1.1.7 повышает эти риски. Способность вируса быстро распространяться делает его серьезной угрозой,
– отметил автор исследования Роберт Челлен.
Вариант B.1.1.7 распространен в более чем 50 странах мира, поэтому медицинские службы и врачи должны быть начеку.
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