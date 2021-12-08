Корейское исследование подтвердило, что лишь несколько кусочков темного шоколада действительно способны повлиять на наше настроение. К нему привлекли 46 участников, которые потребляли 30 граммов в день 85% шоколада, или 30 граммов в день 70% шоколада, или не потребляли шоколад каждый день в течение трех недель.

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Шоколад улучшает настроение

Оказалось, что когда взрослые здоровые люди ели 85% темный шоколад каждый день, то они были счастливыми, в сравнении с их ровесниками, которые его ели с меньшим содержанием какао-бобов, или вообще не ели.

30 граммов – это примерно треть стандартной плитки шоколада, которую можно купить в супермаркете. По мнению исследователей, скачок настроения связан с изменениями в кишечнике из-за употребления шоколада.

По крайней мере это показали анализы кала. Однако эта польза обнаружилась только после употребления именно 85% шоколада, а вовсе не популярных разновидностей молочного шоколада, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Почему шоколад полезен

Продукты из шоколада с высоким содержанием какао-бобов полезны, поскольку в них меньше сахара, жира и красителей. Какао-бобы богаты волокнами, железом и фитохимикатами – мощнейшими химическими компонентами из растений, которые поддерживают иммунную систему, снижают риск многих болезней, например, рака, деменции, артритов, и сердечно-сосудистых.

Ранее ученые выяснили, что всего 4–6 чашек чая и кофе в день снижают риск тяжелых неврологических нарушений у пожилых людей, как доказали китайские ученые. При этом у людей, которые пьют только 2–3 чашки кофе и столько же чая, риск инсульта оказался ниже на 32%, а деменции – на 28%, по сравнению с теми, кто не употребляет эти напитки.