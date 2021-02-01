Ученые обнаружили, что жестикуляция не только привлекает внимание слушателей к словам человека, который говорит, но и влияет на восприятие звуков.

Источник: Proceedings of the Royal Society B

Ученые из Института психолингвистики имени Макса Планка и Тилбургского университета доказали, что люди слушают не только ушами, но и глазами.

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Как проводилось исследование

Для того, чтобы это выяснить, исследователи отобрали несколько голландских слов, которые отличались только ударением. Например, слово "Plato". Если поставить ударение на первый слог – это имя древнегреческого философа Платона, а если второй – это термин "плато".

После этого специалисты отобрали группу мужчин и женщин среднего возраста. Им показали видео, где один из авторов исследования произносит омографы и при этом делает ритмичные жесты рукой.

Впоследствии респондентам предложили выбрать, какое слово сказал ученый, опираясь на произношение, а не на жесты.

Оказалось, что слушатели чаще воспринимали слог как ударный, если на нем был акцент жестами. Этот эффект сохранялся даже в том случае, когда "лектор" произносил не слово, а набор букв: "BAAGpif" или "baagPIF".

Кроме этого оказалось, что жесты влияли и на длину ударения. В первом случае участники услышали длинную "а" в слове "baagpif", а во втором – короткую.

Исследователи убеждены, что это более результативно в обычной жизни, когда речь, как правило, менее понятна, чем во время эксперимента в лаборатории. Поэтому в условиях шума жесты могут оказаться полезными.