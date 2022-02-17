BA.2 быстрее размножается

Ученые уверяют, что пока нет причин предполагать, что новый подвариант вызывает более тяжелую инфекцию. Однако появились новые данные о свойствах BA.2

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Сначала исследователи посмотрели, как хорошо сыворотка у 17 переболевших BA.1 нейтрализует BA.2. Ученые обнаружили, что нейтрализующая активность против BA.2 в 1,4 раза меньше, чем против BA.1.

Справка. Это лишь препринт исследования, который должен пройти рецензирование.

Затем японские ученые провели новые эксперименты на восьми хомяках – половину заразили BA.1, остальных – BA.2.

Животные, инфицированные BA.2, имели значительно более высокую вирусную нагрузку в периферических клетках легких – в 9,3 раза больше, чем зараженные BA.1. Это означает, что новый подвариант быстрее и лучше размножается в легких.

Кроме этого, на гистологическом анализе в легких хомячков, зараженных BA.2, воспалительные изменения, кровотечения, а также повреждения альвеол были значительно выраженнее, чем у хомячков, инфицированных начальным штаммом.

"То есть вторая версия Омикрона не только быстрее размножается, но и сильнее повреждает легкие", – подытожили ученые.

Что известно о подварианте омикрона BA.2

На самом деле, не так много. В начале 2022 года этот штамм стал распространяться быстрее своего предшественника. Он имеет 28 дополнительных мутаций. Очевидно, это и сделало его более заразным. Однако он вызывает меньше госпитализаций и реже приводит к осложнениям.



Так, датские медики выяснили, что вероятность заболеть им при контакте с заразившимся родственником на 33% больше, чем при контакте с первоначальным вариантом Омикрона.

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