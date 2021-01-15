Число погибших из-за осложнений от COVID-19 в Лондоне растет. Из-за этого в столице Великобритании открыли новый временный морг. Он вмещает до 1 300 тел.

По словам мэра Садика Хана, недавно показатель смертности из-за коронавируса в Лондоне пересек отметку в 10 000, об этом пишет BBC.

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Во время первой волны COVID-19 в Лондоне подготовили 4 места для временных захоронений. Но тогда они не понадобились, поэтому их перевели в так называемый режим ожидания.

Начало использования морга в районе Руислип местные власти назвали наглядным напоминанием о непрекращающихся последствиях пандемии. Там надеялись, что это помещение все-таки не понадобится.



Временный морг в районе Руислип на западе Лондона / Фото PA Media

Ранее в Лондоне организовали еще несколько временных моргов. В частности – в бывшем военном госпитале Хэдли Корт в графстве Суррей и бывшем авиационном ангаре вблизи Норвича в Норфолке.

Ситуация с COVID-19 в Лондоне

В Лондоне полицейских и пожарных привлекают управлять машинами скорой помощи. Медицинская система города перегружена из-за вспышки коронавируса.

По словам местного правительства, в некоторых районах болеет каждый двадцатый житель. Экстренные службы не могут обеспечить нормальный уровень реагирования. Для помощи медикам привлекли уже 75 полицейских, еще 125 – в резерве.

Справка. В Великобритании фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 15 января уже подтвердили 3 269 757 случаев COVID-19. Также там бушует новый штамм вируса.