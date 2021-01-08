Ученые выяснили, как погода влияет на продуктивность людей. Оказалось, что только хорошая погода имеет значение для нашей активности.

Многие люди жалуются на вялость и обвиняют в этом погоду. Обычно ученые изучают, как на самочувствие сотрудников влияют такие факторы, как конфликты, высокая нагрузка или поддержка. Но ученые из Университета Люнебурга решили выяснить, как на это влияют погодные условия, пишет MedicalXpress.

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Ученые предположили, что погода, с которой человек начинает день, может влиять на его настроение и самочувствие – и это отражается на продуктивности.

Как проходило исследование

Участников исследования попросили заполнять анкеты ежедневно в течение рабочей недели: утром, до работы, и вечером, после трудового дня. Добровольцам также нужно было указать, какая погода была за окном, когда они проснулись. Всего в выборку попали 115 человек, они наблюдали за погодой и своим настроением в течение 457 рабочих дней.

Влияние погоды на продуктивность

Интересно, что утренняя погода была связана только с хорошим самочувствием, а между непогодой и негативными эмоциями корреляции не оказалось.

Другими словами, чем лучше была погода за окном с утра, тем больше энергии чувствовали работники, и тем большую удовлетворенность испытывали после рабочего дня.

Хотя непогода немного сказалась на усталости работников, она не была связана с такими показателями, как эмоциональное выгорание и уровень стресса. Поэтому списывать неудачи на дождь или морозы не стоит – лучше разобраться в других причинах, почему работа больше не приносит удовольствия.