Как избавиться от похмелья после праздников: действенные методы, проверенные наукой – тест

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление алкоголя имеет, мягко говоря, определенные "побочные эффекты". И похмелье одно из них. Если ищете проверенные и действительно действенные методы, как избавиться от похмелья, тогда вам на Здоровье 24.

Народных методов лечения похмелья есть много, но на самом деле лишь некоторые из них подтверждены наукой. Мы пообщались с наркологом и психиатром Олегом Страшоком и собрали лучшие методы, которые помогут избавиться от похмелья или даже избежать его.

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Основная причина возникновения похмелья – это избыток продуктов распада алкоголя, которые отравляют организм. Под действием ферментов этанол распадается на составляющие, что влечет за собой постепенное отрезвление.

Чаще всего похмелье сопровождают: усталость, головная боль, тошнота, головокружение и жажда. Также при похмелье человек слишком чувствителен к свету или звуку.

Как подготовиться к вечеринке, чтобы избежать похмелья

Не стоит пить алкоголь при плохом самочувствии, расстройствах сна или усталости. В таких случаях чрезмерное потребление алкоголя является плохой идеей.

Не болеть. Если вы несколько недель не болеете, это хороший знак.

Не стоит заниматься спортом в день употребления алкоголя. После спорта нужно отдыхать здоровым образом, но ни в коем случае не напиваться.

Перед тем, как потреблять спиртное, покушайте. Не пейте на голодный желудок.

Также нужно вовремя остановиться. К примеру, хотя бы за час до сна прекратить употреблять алкоголь и перейти на воду или чай.

Как избавиться от похмелья: действенные методы

1. Питайтесь

При употреблении алкоголя существует хорошее правило – чередовать выпивку со стаканом воды. Это поможет немного снизить количество выпитого алкоголя и избежать его чрезмерного употребления.

Завтрак является одним из самых известных средств для похмелья. Это из-за того, что он помогает поддерживать уровень сахара в крови.

Хотя низкий уровень сахара в крови необязательно является причиной похмелья, он часто связан с ним. Низкий уровень сахара в крови также может способствовать появлению некоторых симптомов похмелья, таких как: тошнота, утомляемость и слабость.

Чрезмерное употребление алкоголя может нарушить баланс химических веществ в крови и вызвать метаболический ацидоз, который характеризуется повышением кислотности. Это может быть связано с такими симптомами, как тошнота, рвота и усталость. Исследования также показывают, что поддержание адекватного уровня сахара в крови может смягчить некоторые телесные изменения, возникающие при употреблении алкоголя, такие как накопление кислоты в крови.

В общем питаться при похмелье необходимо, но стоит потреблять нежирную и легкую пищу, а также избегать переедания.

Олег Страшок “Если состояние похмелья не дает принимать пищу, не стоит пытаться есть через силу. Это может вызвать тошноту и последующую рвоту. Лучше попить зеленый чай с лимоном, томатный или апельсиновый сок, минеральную воду без газа ”.

2. Пейте достаточно жидкости

Употребление алкоголя может привести к обезвоживанию, поскольку во время частого мочеиспускания или же рвоты организм теряет жидкость и электролиты, которые необходимы для нормального функционирования.

Хотя обезвоживание – не единственная причина похмелья, оно способствует возникновению многих его симптомов, таких как:

повышенная жажда,

утомление,

головная боль,

головокружение.

Увеличение потребления воды может помочь облегчить некоторые симптомы похмелья или же вообще предотвратить их. Поэтому на следующий день после празднования обязательно поддерживайте водный баланс всякий раз, когда чувствуете жажду.

Олег Страшок "В течение дня пейте чай с сахаром, но не крепкий. Неплохой вариант пить рассол, потому что там есть много электролитов. А когда человек потребляет много алкоголя, то электролиты выходят из организма. Поэтому возникают и неврологические расстройства, в частности бессонница, тревога, чувство вины. Поэтому рассол также неплохой вариант. Нужно пить много жидкости, компот – тоже хорошая идея.”

3. Высыпайтесь

Так, небольшое или умеренное количество алкоголя может способствовать засыпанию, но высокое количество и постоянное употребление алкоголя нарушают режим сна. И если недосып не вызывает похмелья, он может усугубить его.

Хороший сон позволяет телу восстановиться, что облегчит симптомы.

4. Подышите свежим воздухом

Врач добавил, что против похмелья помогает свежий воздух – открытые окна, легкая прогулка. Ведь кислород некий антиоксидант, который даже назначается при алкогольной зависимости, в частности в виде оксигенотерапии. Но зачем, если можно просто выйти и погулять. Как вариант, можно принять кислородный коктейль.

Страшок подчеркнул, что во время похмелья стоит отдыхать. Поэтому интенсивные занятия спортом стоит отложить на другой день, ведь это дополнительная нагрузка на организм и на сосуды.

Можно ли употреблять сорбенты?

Что касается сорбентов или гепатопротекторов – да, они могут помочь. Но перед употреблением этих средств стоит проконсультироваться со своим семейным врачом, ведь они имеют много противопоказаний. Например, употребление таких препаратов во время язвы желудка могут ухудшить состояние здоровья. Поэтому к таким методам стоит относиться осторожно.

Стоит ли пить алкоголь, чтобы избавиться от симптомов похмелья

Многие люди выпивают, чтобы избавиться от похмелья. И, как ни странно, это действительно работает. Это связано с тем, что алкоголь изменяет способ обработки в организме метанола – химического вещества, которое содержится в алкогольных напитках.

После употребления алкоголя метанол превращается в токсичное соединение, которое может быть причиной некоторых симптомов похмелья. Между тем употребление алкоголя во время похмелья может остановить это превращение.

И хотя этот метод действительно избавляет от симптомов похмелья, он может привести к алкогольной зависимости.

Олег Страшок "У меня много пациентов с алкогольной зависимостью, которые начали злоупотреблять именно этим способом. Сделали так раз, сделали два. А потом человек уже не может выпить и не опохмелиться, поскольку это очень меняет обмен веществ в головном мозге. И он, кстати, может никогда не стабилизироваться ”.

Поэтому не стоит злоупотреблять этим способом, а лучше вообще не напиваться. Заботьтесь о своем организме и помните, что алкоголь – яд, в котором нет ничего хорошего.

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