Стимулирование сжигания жира является перспективным методом не только для профилактики ожирения, но и для лечения метаболических заболеваний, в частности диабета. Поэтому ученые из США нашли способ превратить клетки белого жира в бурый и бежевый.

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Преимущества бурого жира

Доказано, что наличие бурого жира снижает риски диабета, рака и сердечно-сосудистых болезней. А вот наличие белого жира, наоборот, повышает эти риски. Известно, что у людей с избыточным весом и ожирением есть дефицит бурых и бежевых клеток.

Как белый жир можно превратить в бурый

Ученые из Техасского университета использовали метод генного редактирования CRISPR, благодаря которому превратили белые жировые клетки в бурые.

Можно сказать, что мы устранили тормоз на пути сжигания энергии в жировых клетках, разработав мутацию, которая нарушает взаимодействие между одной парой белков. Снятие этого тормоза особенно перспективно для повышения нынешней терапии диабета,

– рассказала автор работы Рана Гупта.

Рост заболеваемости диабетом имеет характер эпидемии – в мире зарегистрировали более 420 миллионов человек с этой болезнью.

Основным фактором успеха в борьбе с диабетом на начальной стадии является снижение избыточного веса.

Дополнительные факты о буром жире

Источник: Nature Medicine