Похудение будущего: ученые научились превращать "плохой" жир в полезный
У человека существуют 2 основных типа жировых клеток: белые и бурые или бежевые. Первые служат местом хранения потребленных калорий, то есть энергии, а вторые – сжигают избыточную энергию, вырабатывая тепло.
Стимулирование сжигания жира является перспективным методом не только для профилактики ожирения, но и для лечения метаболических заболеваний, в частности диабета. Поэтому ученые из США нашли способ превратить клетки белого жира в бурый и бежевый.
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Преимущества бурого жира
Доказано, что наличие бурого жира снижает риски диабета, рака и сердечно-сосудистых болезней. А вот наличие белого жира, наоборот, повышает эти риски. Известно, что у людей с избыточным весом и ожирением есть дефицит бурых и бежевых клеток.
Как белый жир можно превратить в бурый
Ученые из Техасского университета использовали метод генного редактирования CRISPR, благодаря которому превратили белые жировые клетки в бурые.
Можно сказать, что мы устранили тормоз на пути сжигания энергии в жировых клетках, разработав мутацию, которая нарушает взаимодействие между одной парой белков. Снятие этого тормоза особенно перспективно для повышения нынешней терапии диабета,
– рассказала автор работы Рана Гупта.
Рост заболеваемости диабетом имеет характер эпидемии – в мире зарегистрировали более 420 миллионов человек с этой болезнью.Основным фактором успеха в борьбе с диабетом на начальной стадии является снижение избыточного веса.
Дополнительные факты о буром жире
Источник: Nature Medicine
- Белый запасает лишние калории, накапливая его по одной крупной жировой капли. А в клетках бурого жира этих капель меньше, они не такие большие и всегда готовы быстро переработаться в энергию.
- Бурый жир является временным запасом и активно потребляется для поддержания нормальной температуры тела.
- В достаточном количестве бурый жир имеется лишь у грудничков. И с возрастом он почти исчезает. У взрослых людей бурого жира на С только мало, что заметить присутствие этой ткани можно лишь с помощью томографии (ПЭТ). Обычно он присутствует только вокруг шеи и на плечах.