Как похудеть, если диеты не помогают и почему ожирение – это комплексная проблема
Похудение – это вопрос, который беспокоит многих. Во время карантина мы меньше двигаемся и больше едим. Но лишний вес – это не всегда следствие переедания, часто это комплексная проблема, которая требует не просто диеты или регулярных занятий спортом.
Если вы уже попробовали питаться здорово и сбалансировано, занимаетесь спортом, а вес до сих пор на месте, вероятно, чтобы похудеть, вам придется обследоваться, найти истинную причину лишнего веса и уже тогда работать над тем, чтобы от него избавиться. А проблемы могут быть разные – от гормональных нарушений до расстройств пищевого поведения.
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Сначала следует разобраться, какой вес считают избыточным. Чтобы определить ожирение, надо определить индекс массы тела.
|
Индекс массы тела
|
Для женщин
|
Для мужчин
|
Результат
|
Менее 19
|
менее 20
|
недостаточный вес
|
19 - 24
|
20 - 25
|
нормальный вес
|
24 - 30
|
25 - 30
|
небольшой избыток веса
|
30 - 40
|
30 - 40
|
избыточный вес
|
выше 40
|
выше 40
|
сильное ожирение
Впрочем, часто люди не в состоянии самостоятельно влиять на свой вес, поэтому стигматизация людей с ожирением – это проблема.
Но ожирение – это сложное заболевание, которое связано с множеством факторов: режимом питания и сна, уровнем активности, генетикой, приемом лекарств, психическим здоровьем, давлением стереотипов, бедностью и окружением. Чаще всего это совокупность нескольких факторов, а не просто переедание и недостаточная активность.
Не всегда люди могут влиять на свой вес / Фото Unsplash
Заболевания, которые могут быть причиной лишнего веса
- гипотиреоз – это следствие низкого уровня гормонов щитовидной железы;
- синдром Кушинга – избыточное образование гормонов корой надпочечников;
- синдром поликистозных яичников – это нарушение функции яичников;
Чтобы раз и навсегда разобраться с лишним весом, нужно обратиться к эндокринологу или диетологу. Врач проверит состояние гормонов щитовидной железы, коры надпочечников, половые гормоны, назначит общий и биохимический анализ крови, УЗИ щитовидной железы и другие обследования.
Расстройства пищевого поведения
Избыточный вес может быть следствием психических проблем, в частности из-за расстройства пищевого поведения: анорексии, булимии, компульсивного переедания или любых других расстройств, которые сложно классифицировать.
Признаки, по которым можно определить расстройство пищевого поведения:
- человек постоянно думает о своем теле или весе;
- не хочет или стесняется принимать пищу в компании других людей;
- ест слишком мало или слишком много;
- принимает слабительные или вызывает рвоту после приемов пищи.
Также на вес могут влиять тревога, стресс, усталость и депрессия, ведь одни люди худеют, а другие, наоборот, набирают в стрессовых ситуациях.
Работайте с психологом и разнообразьте свой рацион, если имеете проблемы с весом / Фото Unsplash
Люди с расстройствами пищевого поведения воспринимают пищу, как способ пережить тяжелое психоэмоциональное состояние. Тогда человек попадает в ловушку и ходит по кругу: из-за депрессии вес увеличивается, что приводит к еще большей депрессии уже из-за веса.
В таких случаях помочь может психотерапия. Поэтому если вы или ваши родные страдаете лишним весом, прежде всего, помните, что это не всегда следствие переедания.
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