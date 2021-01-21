Похудение – это вопрос, который беспокоит многих. Во время карантина мы меньше двигаемся и больше едим. Но лишний вес – это не всегда следствие переедания, часто это комплексная проблема, которая требует не просто диеты или регулярных занятий спортом.

Если вы уже попробовали питаться здорово и сбалансировано, занимаетесь спортом, а вес до сих пор на месте, вероятно, чтобы похудеть, вам придется обследоваться, найти истинную причину лишнего веса и уже тогда работать над тем, чтобы от него избавиться. А проблемы могут быть разные – от гормональных нарушений до расстройств пищевого поведения.

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Как понять, что вам действительно надо худеть

Сначала следует разобраться, какой вес считают избыточным. Чтобы определить ожирение, надо определить индекс массы тела.

Индекс массы тела Для женщин Для мужчин Результат Менее 19 менее 20 недостаточный вес 19 - 24 20 - 25 нормальный вес 24 - 30 25 - 30 небольшой избыток веса 30 - 40 30 - 40 избыточный вес выше 40 выше 40 сильное ожирение

Стоит знать: в мире 2 миллиарда взрослых и 124 миллиона детей и подростков живут с избыточным весом или ожирением.

Впрочем, часто люди не в состоянии самостоятельно влиять на свой вес, поэтому стигматизация людей с ожирением – это проблема.

Ожирение – это болезнь Но ожирение – это сложное заболевание, которое связано с множеством факторов: режимом питания и сна, уровнем активности, генетикой, приемом лекарств, психическим здоровьем, давлением стереотипов, бедностью и окружением. Чаще всего это совокупность нескольких факторов, а не просто переедание и недостаточная активность.



Не всегда люди могут влиять на свой вес / Фото Unsplash

Заболевания, которые могут быть причиной лишнего веса

гипотиреоз – это следствие низкого уровня гормонов щитовидной железы;

синдром Кушинга – избыточное образование гормонов корой надпочечников;

синдром поликистозных яичников – это нарушение функции яичников;

Кроме того, лишний вес могут вызвать определенные лекарства – кортикостероиды, лекарства против эпилепсии, диабета, шизофрении, от ряда других психических заболеваний.

Чтобы раз и навсегда разобраться с лишним весом, нужно обратиться к эндокринологу или диетологу. Врач проверит состояние гормонов щитовидной железы, коры надпочечников, половые гормоны, назначит общий и биохимический анализ крови, УЗИ щитовидной железы и другие обследования.

Расстройства пищевого поведения

Избыточный вес может быть следствием психических проблем, в частности из-за расстройства пищевого поведения: анорексии, булимии, компульсивного переедания или любых других расстройств, которые сложно классифицировать.

Признаки, по которым можно определить расстройство пищевого поведения:

человек постоянно думает о своем теле или весе;

не хочет или стесняется принимать пищу в компании других людей;

ест слишком мало или слишком много;

принимает слабительные или вызывает рвоту после приемов пищи.

Также на вес могут влиять тревога, стресс, усталость и депрессия, ведь одни люди худеют, а другие, наоборот, набирают в стрессовых ситуациях.



Работайте с психологом и разнообразьте свой рацион, если имеете проблемы с весом / Фото Unsplash

Люди с расстройствами пищевого поведения воспринимают пищу, как способ пережить тяжелое психоэмоциональное состояние. Тогда человек попадает в ловушку и ходит по кругу: из-за депрессии вес увеличивается, что приводит к еще большей депрессии уже из-за веса.

В таких случаях помочь может психотерапия. Поэтому если вы или ваши родные страдаете лишним весом, прежде всего, помните, что это не всегда следствие переедания.