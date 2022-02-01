Появились новые данные о новой мутации штамма Омикрон

Появилось еще одно исследование, которое свидетельствует о том, что новый вариант штамма коронавируса Омикрон заразнее, чем его изначальная версия.

Субвариант Омикрона BA.2 обнаружили в начале этого года, и он уже успел вытеснить первоначальную версию Омикрона (BA.1) в Дании.

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Человек, инфицированный BA.2, имеет 39% шанс передать вирус кому-то еще в своей семье в течение недели. Между тем при инфицировании BA.1 этот риск составляет 29%. Такие данные привели в заявлении Управления здравоохранения Дании SSI.

исследование проводилось с 20 декабря по 18 января. В нем приняли участие 18 000 человек.

Одна из исследователей SSI Камилла Холтен Моллер заявила, что мутация Омикрона с большей вероятностью инфицирует непривитых людей, чем его первоначальная версия. Она добавила, что у тех людей, которые вакцинировались против COVID-19 или получили бустерную дозу, намного меньше шансов заразиться BA.2.

К слову, несмотря на рекордные показатели заболеваемости, Дания решила снять все ограничения, связанные с коронавирусом. В правительстве надеются на высокий уровень вакцинации и меньшую серьезность варианта Омикрон.

Новая версия штамма Омикрон: коротко о главном

Согласно предварительным данным SSI, BA.2 в полтора раза заразнее, чем BA.1.

Вызывает ли новая мутация Омикрона более тяжелое течение заболевания – пока непонятно. Международные данные пока свидетельствуют только о том, что BA.2 может быстро распространяться.

Сейчас BA.2 обнаружили в примерно 50 странах мира и 17 штатах США.

ВОЗ до сих пор не нашла никаких оснований обозначать этот подвариант, как "вызывающей беспокойство" или даже "интерес". Пока они отслеживают, вызывает ли этот BA.2 более тяжелое течение заболевания.

По данным британских ученых, к главным симптомам нового подвида штамма Омикрон относятся: высокая температура; непрерывный кашель; потеря или изменение обоняния и восприятия вкусовых рецепторов.



Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала