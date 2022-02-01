Появились новые данные о новой мутации штамма Омикрон
Источник:MedicalXpress
Появилось еще одно исследование, которое свидетельствует о том, что новый вариант штамма коронавируса Омикрон заразнее, чем его изначальная версия.
Субвариант Омикрона BA.2 обнаружили в начале этого года, и он уже успел вытеснить первоначальную версию Омикрона (BA.1) в Дании.
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Что нового узнали ученые
Человек, инфицированный BA.2, имеет 39% шанс передать вирус кому-то еще в своей семье в течение недели. Между тем при инфицировании BA.1 этот риск составляет 29%. Такие данные привели в заявлении Управления здравоохранения Дании SSI.Важно: исследование проводилось с 20 декабря по 18 января. В нем приняли участие 18 000 человек.
Одна из исследователей SSI Камилла Холтен Моллер заявила, что мутация Омикрона с большей вероятностью инфицирует непривитых людей, чем его первоначальная версия. Она добавила, что у тех людей, которые вакцинировались против COVID-19 или получили бустерную дозу, намного меньше шансов заразиться BA.2.
К слову, несмотря на рекордные показатели заболеваемости, Дания решила снять все ограничения, связанные с коронавирусом. В правительстве надеются на высокий уровень вакцинации и меньшую серьезность варианта Омикрон.
Новая версия штамма Омикрон: коротко о главном
- Согласно предварительным данным SSI, BA.2 в полтора раза заразнее, чем BA.1.
- Вызывает ли новая мутация Омикрона более тяжелое течение заболевания – пока непонятно. Международные данные пока свидетельствуют только о том, что BA.2 может быстро распространяться.
- Сейчас BA.2 обнаружили в примерно 50 странах мира и 17 штатах США.
- ВОЗ до сих пор не нашла никаких оснований обозначать этот подвариант, как "вызывающей беспокойство" или даже "интерес". Пока они отслеживают, вызывает ли этот BA.2 более тяжелое течение заболевания.
- По данным британских ученых, к главным симптомам нового подвида штамма Омикрон относятся: высокая температура; непрерывный кашель; потеря или изменение обоняния и восприятия вкусовых рецепторов.
Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала