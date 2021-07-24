Согласно данным британского Минздрава, риск заразиться штаммом Дельта повторно на 46% больше, чем Альфой. При этом самый высокий риск наблюдается уже через полгода после первого заражения и выздоровления.

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Такие выводы в ведомстве сделали в результате исследований экспертами Службы здравоохранения Англии. Они проанализировали данные о ПЦР-тестах людей, переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев.

Сейчас неизвестно, чем именно обусловлено то, что вариант Дельта больше всего вызывает повторных случаев заражения. Специалисты считают, что это может быть связано с тем, что приобретенный иммунитет в начале пандемии COVID-19 начал ослабевать.

Штамм коронавируса Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали более чем в 100 странах мира. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии, Великобритании, США и Германии.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала