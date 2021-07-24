Появились новые данные об опасности штамма коронавируса Дельта

Минздрав Великобритании пересмотрел оценку рисков штамма коронавируса Дельта. Оказалось, что шанс заразиться им повторно почти вдвое выше, чем вариантом Альфа.

Согласно данным британского Минздрава, риск заразиться штаммом Дельта повторно на 46% больше, чем Альфой. При этом самый высокий риск наблюдается уже через полгода после первого заражения и выздоровления.

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Такие выводы в ведомстве сделали в результате исследований экспертами Службы здравоохранения Англии. Они проанализировали данные о ПЦР-тестах людей, переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев.

Сейчас неизвестно, чем именно обусловлено то, что вариант Дельта больше всего вызывает повторных случаев заражения. Специалисты считают, что это может быть связано с тем, что приобретенный иммунитет в начале пандемии COVID-19 начал ослабевать.

Штамм коронавируса Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали более чем в 100 странах мира. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии, Великобритании, США и Германии.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала