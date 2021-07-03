Оказывается, что мужчина получал прививки в Виннице. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.

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Мужчину вакцинировали на работе. Известно, что это была инъекция первой дозой.

Как раз сейчас идет вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья. Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой,

– рассказала Задорожная.

По предварительной информации журналистов, ранее умерший мужчина не обращался к медикам за помощью. Задорожная рассказала, что он был "совершенно необследованным" человеком.

Она добавила, что работа мужчины не была связана с вредным производством. У других людей, которых вакцинировали из того же флакона, не возникло проблем со здоровьем после укола.

Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии было вакцинировано 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было,

– уточнила Задорожная.

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