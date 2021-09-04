Появились новые симптомы COVID-19: на Ивано-Франковщине переполнены реанимации
Источник:24 канал
В реанимации Ивано-Франковской областной инфекционной больницы нет свободных мест. Медучреждение одним из первых ощутило на себе всплеск заболеваний COVID-19.
В реанимационном отделении, которое рассчитано на 8 коек, ежедневно есть 10 пациентов. Медики рассказали, что больные в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ни один из них не вакцинирован.
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"В реанимацию поступают больные, которые без кислорода обойтись не могут. Практически сразу их подключают не просто к кислороду, а к аппаратной неинвазивной вентиляции легких", – рассказал заведующий реанимационным отделением Василий Курилов.
Площадь поражения – более 60% и более процентов,
– отметил врач.
Среди больных есть дети
Всего в медучреждении сейчас лечат 70 больных. В частности, в стационаре есть 3 детей. Они переносят болезнь немного легче, чем взрослые. Однако и дети также имеют пневмонии.
Симптомы изменились
Симптоматика коронавируса несколько изменилась. Все чаще пациенты поступают с симптомами, похожими на кишечную инфекцию.
У них рвота, тошнота, расстройства стула – большая склонность к разжижению. У них температура (высокая – 24 канал),
– отметила врач Вера Капечук.
Несмотря на это, есть и люди с привычными симптомами:
- температура;
- заложенность носа;
- катаральные проявления;
- кашель.
Количество госпитализаций в областной инфекционной больнице резко возросло в конце августа. Сейчас ситуация стабилизировалась. Однако медики прогнозируют, что такая вспышка может повториться.
Единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни – вакцинация. Людей призвали не пренебрегать возможностью сделать прививку.
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