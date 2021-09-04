Появились новые симптомы COVID-19: на Ивано-Франковщине переполнены реанимации

В реанимации Ивано-Франковской областной инфекционной больницы нет свободных мест. Медучреждение одним из первых ощутило на себе всплеск заболеваний COVID-19.

В реанимационном отделении, которое рассчитано на 8 коек, ежедневно есть 10 пациентов. Медики рассказали, что больные в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ни один из них не вакцинирован.

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"В реанимацию поступают больные, которые без кислорода обойтись не могут. Практически сразу их подключают не просто к кислороду, а к аппаратной неинвазивной вентиляции легких", – рассказал заведующий реанимационным отделением Василий Курилов.

Площадь поражения – более 60% и более процентов,

– отметил врач.

Среди больных есть дети

Всего в медучреждении сейчас лечат 70 больных. В частности, в стационаре есть 3 детей. Они переносят болезнь немного легче, чем взрослые. Однако и дети также имеют пневмонии.

Симптомы изменились

Симптоматика коронавируса несколько изменилась. Все чаще пациенты поступают с симптомами, похожими на кишечную инфекцию.

У них рвота, тошнота, расстройства стула – большая склонность к разжижению. У них температура (высокая – 24 канал),

– отметила врач Вера Капечук.

Несмотря на это, есть и люди с привычными симптомами:

температура;

заложенность носа;

катаральные проявления;

кашель.

Количество госпитализаций в областной инфекционной больнице резко возросло в конце августа. Сейчас ситуация стабилизировалась. Однако медики прогнозируют, что такая вспышка может повториться.

Единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни – вакцинация. Людей призвали не пренебрегать возможностью сделать прививку.



Что надо знать о профилактике COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала