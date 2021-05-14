Более того, Блинкен недоволен результатами прошлого расследования. Он заявил это во время пресс-конференции в Вашингтоне.

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По словам госсекретаря, важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы на будущее в подобных ситуациях мир знал, как нужно действовать.

Ученые призывают еще раз проверить версию лабораторной утечки

С такой просьбой выступили ученые из США и Канады. Они написали письмо, которое опубликовали в Science.

Авторы вспомнили о докладе Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса. Они обратили внимание, что команда оценила версию о передаче вируса человеку через животное-посредника как "наиболее вероятную", а лабораторную утечку как "крайне маловероятную". Однако ученые убеждены, что обе теории не получили сбалансированного рассмотрения.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил негодность рассмотренных в докладе доказательств лабораторной утечки, призвав продолжать расследование.

Мы должны серьезно относиться к гипотезам как о природных, так и о лабораторных причинах происхождения вируса, пока не получим достаточных данных,

– отметили ученые.

Наконец добавили, что расследование должно быть прозрачным, объективным и независимым.

Доклад ВОЗ о происхождении коронавируса