Более того, Блинкен недоволен результатами прошлого расследования. Он заявил это во время пресс-конференции в Вашингтоне.
Кстати Может ли человечество преодолеть коронавирус и почему коллективный иммунитет – недостижим
По словам госсекретаря, важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы на будущее в подобных ситуациях мир знал, как нужно действовать.
Ученые призывают еще раз проверить версию лабораторной утечки
С такой просьбой выступили ученые из США и Канады. Они написали письмо, которое опубликовали в Science.
Авторы вспомнили о докладе Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса. Они обратили внимание, что команда оценила версию о передаче вируса человеку через животное-посредника как "наиболее вероятную", а лабораторную утечку как "крайне маловероятную". Однако ученые убеждены, что обе теории не получили сбалансированного рассмотрения.
Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил негодность рассмотренных в докладе доказательств лабораторной утечки, призвав продолжать расследование.
Мы должны серьезно относиться к гипотезам как о природных, так и о лабораторных причинах происхождения вируса, пока не получим достаточных данных,
– отметили ученые.
Наконец добавили, что расследование должно быть прозрачным, объективным и независимым.
Доклад ВОЗ о происхождении коронавируса
- В марте 2021 года ВОЗ обнародовала доклад о 4 возможных сценариях появления коронавируса.
- Специалисты убеждены, что "вероятная" или "очень вероятная" передача вируса от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценили как просто "вероятное".
- Сценарий заражения через пищевые продукты возможен, но с низкой вероятностью.
- Утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятным".