Украина изучает вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут получить люди после вакцинации от COVID-19. Однако пока еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Именно поэтому паспорт вакцинации в Украине пока не внедряется. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".

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Ляшко объяснил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации вместо имеющихся условий.

В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей,

– подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации, только в том случае, когда используется одобрена ВОЗ вакцина.

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Сейчас в Украине требуют: