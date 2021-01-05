Появление новой смертельной болезни в Конго: в Минздраве развенчали мифы
Ряд мировых СМИ опубликовал информацию о появлении в Конго новой смертельной "болезни X". В Центре общественного здоровья Украины заявили, что эти новости ложные и не имеют оснований.
Источником для распространения фейковых сообщений стала статья в CNN к документальному фильму The Coming Contagion. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС.
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В документальной ленте вообще говорится о рисках появления новых болезней из-за вырубки тропических лесов в Конго и торговли дикими животными.
В самой статье авторы сообщают, что госпитализированная пациентка с заболеванием с выраженным геморрагическим синдромом, возможно, является нулевой пациенткой "болезни Х". Однако в Центре общественного здоровья Украины отметили, что эта гипотеза не подтверждается.
В региональном офисе ВОЗ в Африке отмечают, что причин для беспокойства нет. Никаких упоминаний, кроме этой статьи, о болезни нет,
– отметили в ЦОС.
Что известно о новой смертельной болезни в Конго
- В CNN 5 января опубликовали статью, в которой говорится о появлении новой "болезни X" в Республике Конго.
- По словам Жана-Жаака Муембе Тамфума в городе Ингенде госпитализировали женщину с признаками геморрагической лихорадки. Впрочем, через несколько недель анализы так и не обнаружили у нее Эболы или любого другого известного медицине заболевания.
- Эксперт также предположил, что женщина может быть нулевой пациенткой нового патогена со смертоносностью 50 – 90% от смертности при вирусе Эбола (от вызванного этим вирусом болезни умирает примерно половина пациентов).
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