Ряд мировых СМИ опубликовал информацию о появлении в Конго новой смертельной "болезни X". В Центре общественного здоровья Украины заявили, что эти новости ложные и не имеют оснований.

Источником для распространения фейковых сообщений стала статья в CNN к документальному фильму The Coming Contagion. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС.

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В документальной ленте вообще говорится о рисках появления новых болезней из-за вырубки тропических лесов в Конго и торговли дикими животными.

В самой статье авторы сообщают, что госпитализированная пациентка с заболеванием с выраженным геморрагическим синдромом, возможно, является нулевой пациенткой "болезни Х". Однако в Центре общественного здоровья Украины отметили, что эта гипотеза не подтверждается.

В региональном офисе ВОЗ в Африке отмечают, что причин для беспокойства нет. Никаких упоминаний, кроме этой статьи, о болезни нет,

– отметили в ЦОС.

Обратите внимание! В статье CNN авторы цитируют профессора Жан-Жаака Муембе Тамфума, который в 1976 году помог выявить лихорадку Эбола.

Что известно о новой смертельной болезни в Конго