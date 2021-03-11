Дмитрий Разумков пока не планирует вакцинироваться от коронавируса. Спикер парламента придерживается мнения, что пока у человека есть антитела – делать прививки не нужно.

Глава Верховной Рады в ноябре 2020 года получил положительный тест на COVID-19. Тогда он уверял, что чувствует себя хорошо, и продолжал работать дистанционно.

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Разумкову пока не надо вакцинироваться

Мне пока не надо, давайте поживем и увидим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого,

– сказал народный депутат.

В то же время Дмитрий Разумков подчеркнул, что также есть и второй момент, о котором он говорил ранее. По его словам, люди, которые могут позволить себе вакцинироваться, говорится о чиновниках, должны за свои деньги, а не за народные.

Спикер оценил ситуацию с вакцинацией

Спикер парламента добавил, что ему, как политтехнологу в прошлом, не хватает коммуникационной стратегии для популяризации процесса вакцинации.

Обратите внимание! Вакцинация против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Иммунизацию проводят препаратом Covishield.

Вакцинация в Украине: что известно

По состоянию на 11 марта в нашей стране прививки получили 29 738 человек.

За прошедшие сутки, 10 марта, вакцинировались от COVID-19 5 898 людей.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал