Бустерная доза пока не для всех

Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов 24 канала. Сейчас лишь рассматривают вопрос проведения курса ревакцинации для всего населения в 2022 году. А именно – для тех людей, которые получили прививки в 2021 году.

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Когда это решение примут, тогда и Министерство сообщит все детали. В частности относительно использования тех или иных типов вакцин, получения документов о проведенных прививках. Пока официального приказа нет.

Справка. Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что бустерная доза вакцины от коронавируса станет доступной для жителей Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан.

Кому будут делать бустерные прививки прежде всего: рекомендации

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) как независимый совещательный орган Минздрава представила рекомендации относительно введения дополнительных и бустерных доз вакцин против COVID-19. В них:

люди с первичными или приобретенными иммунодефицитными состояниями на момент вакцинации;

люди, которые находятся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации;

люди с хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, которые получали иммуносупрессивную терапию до прививки;

люди, получавшие высокие дозы стероидов (что эквивалентно> 40 мг преднизолона в сутки продолжительностью более недели) по любой причине за месяц до вакцинации.

Также, рекомендовано, что дополнительную дозу могут применять для людей, чтобы выехать в страны, у которых существует соответствующее требование.

Внимание! Сейчас Министерство здравоохранения изучает позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, и в соответствии с этими рекомендациями будут принимать решение.

Дополнительную дозу также рекомендуют для людей в возрасте 60+, которые получили полный курс прививок вакциной на вирусной платформе (к прим. CoronaVac), по меньшей мере через 28 дней после получения второй дозы вакцины. Однако пока это лишь рекомендации.

НТГЕИ также отмечает важность для отдельных групп риска (медицинских работников, работников домов интернатного типа) получить ревакцинальну дозу как минимум через 6 месяцев после первичной вакцинации против COVID-19. Для этого рекомендуют отдавать предпочтение вакцине на платформе мРНК.

Кто в Украине прививался трижды

Украинский ведущий Владимир Остапчук – один из немногих, кто призывает к вакцинации против коронавируса. Однако он публично вакцинировался третьей дозой для того, чтобы попасть в Париж.

Он стал одним из первых в Украине, кто ввел третью дозу прививки, которую еще называют бустерной. За такое решение некоторые эксперты его раскритиковали, ведь пока в Украине официально этого не позволили.

Рекомендации по бустерным дозам