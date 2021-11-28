Чтобы делать выводы о тяжести течения болезни после инфицирования Омикроном, у специалистов пока слишком мало данных. Между тем у ЮАР, откуда и распространился этот штамм, значительно возрастает количество госпитализаций.

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Значительных различий в симптомах нет

Специалисты отмечают: кардинальных различий в симптомах нового штамма и его предшественников нет. Первые случаи инфицирования Омикроном зафиксировали среди молодежи, которая легче переносит недуг.

Медиков интересует, как со штаммом будут справлять люди с менее крепким здоровьем. Однако в ВОЗ при случае и напомнили: инфицирование любым вариантом COVID-19 может стать летальным.

Вакцинация, в любом случае, облегчит недуг

В ВОЗ отметили: риск повторного заражения Омикроном – по сравнению с другими штаммами – действительно больше. Однако и в этом случае вакцинация облегчит течение недуга.

Обратите внимание! Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас эксперты будут исследовать, устойчив ли Омикрон к современным вакцинам. Если это подтвердится, то у компании BioNTech-Pfizer будет 100 дней, чтобы адаптировать свой препарат.

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