Чтобы делать выводы о тяжести течения болезни после инфицирования Омикроном, у специалистов пока слишком мало данных. Между тем у ЮАР, откуда и распространился этот штамм, значительно возрастает количество госпитализаций.
Актуально Новый штамм Омикрон уже в России: привезли из Египта
Значительных различий в симптомах нет
Специалисты отмечают: кардинальных различий в симптомах нового штамма и его предшественников нет. Первые случаи инфицирования Омикроном зафиксировали среди молодежи, которая легче переносит недуг.
Медиков интересует, как со штаммом будут справлять люди с менее крепким здоровьем. Однако в ВОЗ при случае и напомнили: инфицирование любым вариантом COVID-19 может стать летальным.
Вакцинация, в любом случае, облегчит недуг
В ВОЗ отметили: риск повторного заражения Омикроном – по сравнению с другими штаммами – действительно больше. Однако и в этом случае вакцинация облегчит течение недуга.
К теме Почему пропустили две буквы греческого алфавита, когда называли штамм COVID
Главное об Омикроне:
- Новый штамм коронавирус обнаружили в ЮАР, в основном он распространялся среди местных студентов.
- Ряд стран прекратил авиасообщение с Южной Африкой.
- В ВОЗ ранее выразили обеспокоенность новым штаммом, самая большая причина этого – гены вируса не выявляют ПЦР-тесты.
- В Евросоюзе опубликовали ряд рекомендаций по противостоянию распространению штамма.