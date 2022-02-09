Такое решение будет действовать с 11 февраля до 31 марта 2022 года. В этот период носить защитные маски нужно будет только в местах массового скопления людей и в закрытых общественных местах.
К слову В Украине почти 40 тысяч новых случаев COVID-19: количество госпитализаций выросло вдвое
Сначала ожидалось, что маски на улицах отменят только в белых зонах, то есть там, где низкий уровень риска заражения. Однако правительство решило это ввести по всей стране.
Вакцинация в Италии
В Италии полностью вакцинировано примерно 80% людей. Уровень новых случаев и госпитализаций в последние недели постепенно снижается, но число умерших остается высоким.
Ослабление карантина в стране
- Сначала 23 декабря правительство Италии приняло решение усилить карантин в стране из-за стремительного распространения штамма Омикрон.
- Однако уже в феврале власти решили постепенно ослабить карантинные ограничения, которые в стране ввели из-за пандемии COVID-19.
- Так, с 11 февраля в ночных клубах Италии разрешат возобновить дискотеки, однако с определенными ограничениями на количество гостей. В то же время запреты будут действовать только для тех, кто не имеет COVID-сертификата.
- Также заявили, что имеют целью ослабить действующие ограничения по посещению стадионов – до 75% вместимости для открытых стадионов и до 60% для крытых стадионов. Сейчас соответствующие ограничения составляют 50% снаружи и 35% внутри.
Отмена масок в мире: что известно
- В Великобритании отменили обязательное ношение масок в транспорте и в закрытых общественных местах. Рекомендация использовать средство защиты в людных местах осталась, но людей, которые не хотят этого делать, теперь не будут криминализировать.
- К таким же мерам прибегли и в Швеции.
- В Дании обязательно носить маски теперь нужно только в больницах и в домах престарелых.
- Ряд стран, где стоило надевать маску на улице, ослабили ограничения, оставив маски для транспорта и закрытых помещений.