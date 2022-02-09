Такое решение будет действовать с 11 февраля до 31 марта 2022 года. В этот период носить защитные маски нужно будет только в местах массового скопления людей и в закрытых общественных местах.

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Сначала ожидалось, что маски на улицах отменят только в белых зонах, то есть там, где низкий уровень риска заражения. Однако правительство решило это ввести по всей стране.

К слову. Вряд ли в Украине отменят обязательное ношение масок до конца 2022 года. Но их могут отменить, когда коронавирус станет эндемичным. Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин.

Вакцинация в Италии

В Италии полностью вакцинировано примерно 80% людей. Уровень новых случаев и госпитализаций в последние недели постепенно снижается, но число умерших остается высоким.

Ослабление карантина в стране

Сначала 23 декабря правительство Италии приняло решение усилить карантин в стране из-за стремительного распространения штамма Омикрон.

Однако уже в феврале власти решили постепенно ослабить карантинные ограничения, которые в стране ввели из-за пандемии COVID-19.

Так, с 11 февраля в ночных клубах Италии разрешат возобновить дискотеки, однако с определенными ограничениями на количество гостей. В то же время запреты будут действовать только для тех, кто не имеет COVID-сертификата.

Также заявили, что имеют целью ослабить действующие ограничения по посещению стадионов – до 75% вместимости для открытых стадионов и до 60% для крытых стадионов. Сейчас соответствующие ограничения составляют 50% снаружи и 35% внутри.

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