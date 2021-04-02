Показатель госпитализаций с COVID-19 превышен в 22 областях: где самая критическая ситуация
По состоянию на 2 апреля показатель госпитализаций больных коронавирусом превышен в 22 регионах Украины. Однако красный уровень эпидемической опасности ввели в 10 областях и Киеве.
Источник:Центр общественного здоровья
Лишь Херсонская область находится в желтой зоне карантина. Остальные 13 областей находятся в оранжевой зоне.
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В каких областях самые высокие показатели госпитализации:
- В Хмельницкой области – 122,6 на 100 тысяч населения,
- В Житомирской области – 117,9,
- в Киеве – 112,1,
- в Винницкой области – 111,4,
- в Николаевской области – 107,3 (при определенном показателе ≤60 на 100 тысяч населения).
По состоянию на 1 апреля самый высокий показатель загруженности коек с кислородом был в Киеве – 83,8%, Львовской и Николаевской областях – 71,3%, а также в Житомирской – 70,9% и Киевской – 68,9% (при определенном показателе 65 %).
За этот же период больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировали во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях. Кроме этого, высокая заболеваемость в Киеве (1 164 случая) и области (1 156).
Как защититься от коронавируса: советы ЦОС
- Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. Если такой возможности нет, то пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 70% спирта;
- Не прикасайтесь к лицу, особенно глазам, рту, носу, поскольку именно через них инфекция легче проникает в организм;
- Придерживайтесь физической дистанции на расстоянии 1,5 метра;
- Надевайте маску в общественных местах и следите, чтобы она закрывала и нос, и рот;
- Придерживайтесь этикета кашля – кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;
- Если понимаете, что у вас появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу.
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