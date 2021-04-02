По состоянию на 2 апреля показатель госпитализаций больных коронавирусом превышен в 22 регионах Украины. Однако красный уровень эпидемической опасности ввели в 10 областях и Киеве.

Лишь Херсонская область находится в желтой зоне карантина. Остальные 13 областей находятся в оранжевой зоне.

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В каких областях самые высокие показатели госпитализации:

В Хмельницкой области – 122,6 на 100 тысяч населения,

В Житомирской области – 117,9,

в Киеве – 112,1,

в Винницкой области – 111,4,

в Николаевской области – 107,3 ​​(при определенном показателе ≤60 на 100 тысяч населения).

По состоянию на 1 апреля самый высокий показатель загруженности коек с кислородом был в Киеве – 83,8%, Львовской и Николаевской областях – 71,3%, а также в Житомирской – 70,9% и Киевской – 68,9% (при определенном показателе 65 %).

За этот же период больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировали во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях. Кроме этого, высокая заболеваемость в Киеве (1 164 случая) и области (1 156).

Как защититься от коронавируса: советы ЦОС

Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. Если такой возможности нет, то пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 70% спирта;

Не прикасайтесь к лицу, особенно глазам, рту, носу, поскольку именно через них инфекция легче проникает в организм;

Придерживайтесь физической дистанции на расстоянии 1,5 метра;

Надевайте маску в общественных местах и ​​следите, чтобы она закрывала и нос, и рот;

Придерживайтесь этикета кашля – кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;

Если понимаете, что у вас появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала