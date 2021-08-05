Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. В частности, он не рекомендует на него полагаться.

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Почему показатель может быть обманчивым

По словам Ганиченко, смертность наступает примерно через 18 дней после проявления симптомов заболевания. В то же время ее рост наблюдается в течение первых 2-3 недель только в выявленных случаях.

То есть даже несмотря на вспышку COVID-19, показатель смертности, разделенный на выявленные случаи, будет падать.

На самом деле этот показатель очень-очень обманчив. Ни в одной из рекомендации Киевской школы экономики нет этого показателя, когда смотрят, сколько среди заболевших умерших по единственной причине, что смертность – отложенный показатель,

– заявил он.

Впрочем, как заметил Ганиченко, другие исследователи, например Национальная академия наук, смотрят на него и делают определенные выводы.

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Вспышки надо обнаруживать в ОТГ

В КШЭ рекомендуют, чтобы украинцы и дальше соблюдали адаптивный карантин. Также необходимо выявлять вспышки COVID-19 на уровне объединенных территориальных общин, то есть на наименьшем уровне.

Это необходимо для того, чтобы они не переходили на региональный или национальный уровень.

Ганиченко рассказал о COVID-19 в Украине: смотрите видео

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