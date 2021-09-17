Там превышена норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание.

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Какие области в опасности

Винницкая – 80,6%. Там превышение по этому показателю наблюдается уже третий день подряд;

– 80,6%. Там превышение по этому показателю наблюдается уже третий день подряд; Днепропетровска – 52,9%;

– 52,9%; Ивано-Франковская область – 61,9%, днями ранее – в пределах 60 – 66%;

область – 61,9%, днями ранее – в пределах 60 – 66%; Львовская область – 79,2%, хотя два дня подряд эти показатели перевалили за 80%, цифры все равно высокие;

область – 79,2%, хотя два дня подряд эти показатели перевалили за 80%, цифры все равно высокие; Николаевская – 104,7%. Это самый большой показатель по Украине по состоянию на сегодня;

– 104,7%. Это самый большой показатель по Украине по состоянию на сегодня; Ровненская область – 60,0%;

– 60,0%; Сумская – 58,9%;

– 58,9%; Харьковская – 56,8%.

Внимание! Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Вместе с тем, уровень заболеваемости превышен почти во всех областях Украины. Он должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. В норме он только на Закарпатье, в Кировоградской области, Николаевской и Полтавской.

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