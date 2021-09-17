Показатели COVID-госпитализаций не соответствуют зеленой зоне в 8 областях
17 сентября 2021 , 10:10Читати новину українською
Источник:МОЗ
По состоянию на 17 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако, аж в 8 из 24 областей превышены нормы по одному из показателей.
Там превышена норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание.
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Какие области в опасности
- Винницкая – 80,6%. Там превышение по этому показателю наблюдается уже третий день подряд;
- Днепропетровска – 52,9%;
- Ивано-Франковская область – 61,9%, днями ранее – в пределах 60 – 66%;
- Львовская область – 79,2%, хотя два дня подряд эти показатели перевалили за 80%, цифры все равно высокие;
- Николаевская – 104,7%. Это самый большой показатель по Украине по состоянию на сегодня;
- Ровненская область – 60,0%;
- Сумская – 58,9%;
- Харьковская – 56,8%.
Вместе с тем, уровень заболеваемости превышен почти во всех областях Украины. Он должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. В норме он только на Закарпатье, в Кировоградской области, Николаевской и Полтавской.
В Украине стремительно растет количество суточных случаев COVID-19
- По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость на коронавирус – 6 624 новых случаев. В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерло, 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 338 164 случаях заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 228 543 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 750 больных.