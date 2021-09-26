В больницы госпитализировали 2 325 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 69 пациентов. В то же время выздоровели 983 человека.
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Лаборатории провели 50 021 тест на обнаружение коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 23 665,
- методом ИФА – 5 291,
- экспресс-тестами – 21 065.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 226 случаев;
- Винницкая область – 103 случая;
- Волынская область – 99 случаев;
- Днепропетровская область – 506 случаев;
- Донецкая область – 156 случаев;
- Житомирская область – 197 случаев;
- Закарпатская область – 16 случаев;
- Запорожская область – 202 случая;
- Ивано-Франковская область – 144 случая;
- Киевская область – 132 случая;
- Кировоградская область – 35 случаев;
- Луганская область – 91 случай;
- Львовская область – 226 случаев;
- Николаевская область – 105 случаев;
- Одесская область – 331 случай;
- Полтавская область – 43 случая;
- Ровненская область – 125 случаев;
- Сумская область – 178 случаев;
- Тернопольская область – 234 случая;
- Харьковская область – 611 случаев;
- Херсонская область – 222 случая;
- Хмельницкая область – 217 случаев;
- Черкасская область – 74 случая;
- Черновицкая область – 253 случая;
- Черниговская область – 121 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала
Актуальная статистика вакцинации
В течение суток вакцинировали против коронавируса еще 64 221 человека, в том числе одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы – 25 443 человека.
В течение суток работали:
- 477 мобильных бригад,
- 1 880 пунктов прививки;
- 373 центра вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 6 759 691 человека, из них получили одну дозу – 6 759 689 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 12 203 210 прививок.