В больницы госпитализировали 2 325 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 69 пациентов. В то же время выздоровели 983 человека.

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Лаборатории провели 50 021 тест на обнаружение коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 23 665,
  • методом ИФА – 5 291,
  • экспресс-тестами – 21 065.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев – 226 случаев;
  • Винницкая область – 103 случая;
  • Волынская область – 99 случаев;
  • Днепропетровская область – 506 случаев;
  • Донецкая область – 156 случаев;
  • Житомирская область – 197 случаев;
  • Закарпатская область – 16 случаев;
  • Запорожская область – 202 случая;
  • Ивано-Франковская область – 144 случая;
  • Киевская область – 132 случая;
  • Кировоградская область – 35 случаев;
  • Луганская область – 91 случай;
  • Львовская область – 226 случаев;
  • Николаевская область – 105 случаев;
  • Одесская область – 331 случай;
  • Полтавская область – 43 случая;
  • Ровненская область – 125 случаев;
  • Сумская область – 178 случаев;
  • Тернопольская область – 234 случая;
  • Харьковская область – 611 случаев;
  • Херсонская область – 222 случая;
  • Хмельницкая область – 217 случаев;
  • Черкасская область – 74 случая;
  • Черновицкая область – 253 случая;
  • Черниговская область – 121 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

Актуальная статистика вакцинации

В течение суток вакцинировали против коронавируса еще 64 221 человека, в том числе одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы – 25 443 человека.

В течение суток работали:

  • 477 мобильных бригад,
  • 1 880 пунктов прививки;
  • 373 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 759 691 человека, из них получили одну дозу – 6 759 689 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 12 203 210 прививок.