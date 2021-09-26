Показатели госпитализации высокие: статистика COVID-19 за сутки

По состоянию на 26 сентября суточное количество больных коронавирусом в Украине – 4 647, это вдвое меньше, чем за сутки в субботу. Однако, показатели госпитализации продолжают расти.

В больницы госпитализировали 2 325 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 69 пациентов. В то же время выздоровели 983 человека.

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Лаборатории провели 50 021 тест на обнаружение коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 23 665,

методом ИФА – 5 291,

экспресс-тестами – 21 065.

Статистика распространения коронавируса

За все время пандемии в Украине заболели – 2 392 397 человек. По состоянию на 26 сентября выздоровели – 2 244 192 пациента. Жертвами коронавируса стали 55 626 жителей страны.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 226 случаев;

Винницкая область – 103 случая;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 506 случаев;

Донецкая область – 156 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 16 случаев;

Запорожская область – 202 случая;

Ивано-Франковская область – 144 случая;

Киевская область – 132 случая;

Кировоградская область – 35 случаев;

Луганская область – 91 случай;

Львовская область – 226 случаев;

Николаевская область – 105 случаев;

Одесская область – 331 случай;

Полтавская область – 43 случая;

Ровненская область – 125 случаев;

Сумская область – 178 случаев;

Тернопольская область – 234 случая;

Харьковская область – 611 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 217 случаев;

Черкасская область – 74 случая;

Черновицкая область – 253 случая;

Черниговская область – 121 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

Актуальная статистика вакцинации

В течение суток вакцинировали против коронавируса еще 64 221 человека, в том числе одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы – 25 443 человека.

В течение суток работали:

477 мобильных бригад,

1 880 пунктов прививки;

373 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 759 691 человека, из них получили одну дозу – 6 759 689 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 12 203 210 прививок.