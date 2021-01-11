Гладкий, растолстевший и покрасневший язык может быть симптомом опасного заболевания, которое возникает из-за дефицита витамина В12

Нехватка этого витамина повышает риск пернициозной анемии, пишет NHLBI.

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Как отмечают специалисты, организм нуждается в витамине B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы.

Кроме того, дефицит этого витамина может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Симптомы дефицита витамина B12

Вы можете чувствовать слабость, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе,

– пишут специалисты.

Сильный дефицит витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, слабоумие, депрессию и потеря памяти. Другими симптомами могут быть тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. При появлении признаков недостатка витамина необходимо обратиться за медицинской помощью.

Высоким содержанием витамина B12 обладают говядина, печень, птица и рыба, яйца, молоко, йогурт, творог.