Покупка российской вакцины – это финансирование агрессии против Украины, – МИД Литвы
В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что поддерживают официальную позицию государства по закупке российской вакцины от COVID-19. Использование "Спутника V" там назвали финансированием войны на Востоке Украины.
Источник:Delfi
По словам главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса, уже есть сотни производителей, которые ожидают утверждения своих вакцин. Министр убежден: даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно.
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МИД Литвы против российской вакцины
Ландсбергис подчеркнул, что Литва не хочет, чтобы деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва берет ресурсы для агрессии в Украине.
Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы. Мы, видимо, не хотим платить деньги производителю, который затем на эти деньги будет покупать боеприпасы, которые можно использовать, скажем, на Востоке Украины,
– пояснил министр.
Ландсбергис добавил, что у Литвы не возникнет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса. Однако страна будет покупать только у тех производителей, которые соответствуют "трансатлантическому критерию".
Ранее премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет использовать "Спутник V", даже если его утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала
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