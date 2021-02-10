В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что поддерживают официальную позицию государства по закупке российской вакцины от COVID-19. Использование "Спутника V" там назвали финансированием войны на Востоке Украины.

По словам главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса, уже есть сотни производителей, которые ожидают утверждения своих вакцин. Министр убежден: даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно.

Читайте также Загадочно умерли 4 человека, – Der Spiegel о российской вакцине против COVID-19

МИД Литвы против российской вакцины

Ландсбергис подчеркнул, что Литва не хочет, чтобы деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва берет ресурсы для агрессии в Украине.

Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы. Мы, видимо, не хотим платить деньги производителю, который затем на эти деньги будет покупать боеприпасы, которые можно использовать, скажем, на Востоке Украины,

– пояснил министр.

Ландсбергис добавил, что у Литвы не возникнет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса. Однако страна будет покупать только у тех производителей, которые соответствуют "трансатлантическому критерию".

Ранее премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет использовать "Спутник V", даже если его утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Обратите внимание! Россияне заявили, что подали "Спутник V" на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Зато там опровергли эту информацию – никаких заявок от России не поступало.



Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала