Бесспорно, сон положительно влияет на наше самочувствие и здоровье. Однако, оптимально спать 7 – 8 часов.
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В целом сон – это полезная вещь, однако его чрезмерное количество может быть опасным,
– отметила доктор медицины Брендан Люси.
Но какое количество сна можно считать избытком
Некоторые исследования говорят, что восемь часов сна на ночь – это абсолютный минимум.
В новом исследовании ученые наблюдали за состоянием пожилых людей.
Они обнаружили связь между сном менее 5 с половиной часов в сутки и, что интересно, более чем 7 с половиной часами сна и снижением когнитивных функций у пожилых людей.
"Золотая середина количества сна" колеблется от 5 с половиной до 7 с половиной часов в сутки.
Что еще способствует снижению когнитивных функций у пожилых людей
Болезнь Альцгеймера является основной причиной, которая является причиной 70% случаев деменции.
Нам было сложно определить, как связаны сон и снижение когнитивных функций. Но это то, что нужно знать, чтобы предотвратить такие негативные тенденции,
– отметила исследователь.
Рекомендации сна всем возрастным группам
- Что касается молодых людей, оптимальное количество сна зависит от возраста и общего состояния организма.
- Для новорожденных детей ученые советуют спать от 14 до 17 часов в сутки.
- Взрослым требуется от 6 до 9 часов сна в сутки.
Кроме того, в исследовании говорится, что людям старше 45 лет слишком много (или недостаток) сна также может повысить риск сердечных заболеваний, диабета и ожирения.