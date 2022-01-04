Положительное влияние зимнего отпуска

Любые поездки на неделю или несколько месяцев влияют на людей. Согласно исследованиям, путешествия и в самом деле укрепляют здоровье человека.

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Женщины, которые берут отпуск два раза в год и чаще, меньше рискуют иметь сердечный приступ по сравнению с теми, кто путешествует только раз в 6 лет. То же самое с мужчинами: у тех, кто не берет отпуск хотя бы раз в год, риск смерти на 20% выше, а сердечных заболеваний на 30%.

По некоторым данным, путешествия снижают уровень стресса. По возвращении из поездки люди говорят, что чувствуют себя менее тревожными. Но, к сожалению, хорошее настроение сохраняется лишь несколько недель после путешествия, поэтому, возможно, есть смысл ездить в отпуск на больший срок.

А еще опыт, который люди получают в других странах, помогает развивать мышление и становится катализатором творчества и новых идей на работе. Ну и наконец, само предвкушение путешествия делает людей счастливыми, а значит, эффект от путешествия начинается задолго до него.

Негативное влияние отпуска

Когда у нас зима, поехать в Турцию или на Кипр не получится – там уже тоже относительно холодно. А тепло в это время в основном в бедных странах, во Вьетнаме, на Шри-Ланке, в Таиланде, Египте и Индии.

В 2013 году ученые подвели итоги многолетнего наблюдения за путешественниками. Согласно этим данным, 8% путешественников из развитых стран до тех, которые развиваются, регулярно болеют во время поездки или сразу после, причем болеют так, что им нужна медицинская помощь. Обычно у них диагностируют диарею, желудочно-кишечные заболевания, лихорадку и кожные болезни. Среди пациентов с диагнозом лихорадка чаще всего встречается малярия.

А еще по возвращении домой путешественники могут переживать постотпускную скуку. Примерно 57% людей чувствуют себя подавленными после поездки.