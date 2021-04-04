После продолжительной болезни скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. Он заболел в октябре, а через несколько месяцев впал в кому.

Врач умер в возрасте 69 лет. В октябре 2020 года Борис Менкус тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические болезни, в первую очередь – сахарный диабет.

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Мужчины не стало 4 апреля. У Бориса Менкуса осталась семья, двое сыновей. Младший сын пошел по стопам отца и учится в Харьковском национальном медицинском университете.

Соболезнования родным и медицинскому сообществу выразили секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет.

Харьковчане и вся медицинская общественность грустят о потере большого профессионала и замечательного человека. Память о таких людях навсегда остается в благодарных сердцах тысяч пациентов, последователей и коллег,

– говорится в сообщении.

Что известно про Бориса Менкуса: