Полгода боролся за жизнь: в Харькове в результате COVID-19 умер главный врач больницы
После продолжительной болезни скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. Он заболел в октябре, а через несколько месяцев впал в кому.
Врач умер в возрасте 69 лет. В октябре 2020 года Борис Менкус тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические болезни, в первую очередь – сахарный диабет.
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Мужчины не стало 4 апреля. У Бориса Менкуса осталась семья, двое сыновей. Младший сын пошел по стопам отца и учится в Харьковском национальном медицинском университете.
Соболезнования родным и медицинскому сообществу выразили секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет.
Харьковчане и вся медицинская общественность грустят о потере большого профессионала и замечательного человека. Память о таких людях навсегда остается в благодарных сердцах тысяч пациентов, последователей и коллег,
– говорится в сообщении.
Что известно про Бориса Менкуса:
- Борис Владимирович Менкус родился 28 ноября 1951 года на Полтавщине.
- После службы в советской армии поступил в Харьковский медицинский институт.
- После окончания вуза в 1978 году начал работать в городской больнице №18 – сначала врачом-хирургом, а уже с 1979 по 2005 год занимал должность заместителя главного.
- В 2005 году стал главным врачом медицинского учреждения.
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