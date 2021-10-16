Глава Минздрава Ляшко отметил, что решение об интервале в 6 месяцев приняли на старте вакцинальной кампании. Тогда когда был ограничен доступ к вакцинам.

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В штабе решили, что люди, которые переболели, имеют антитела и могут подождать. В то же время пока ограничений по количеству вакцин не существует.

Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни – вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку,

– отметил Ляшко.

Глава Минздрава о введении карантина