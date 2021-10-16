Полгода от выздоровления ждать не стоит, – Ляшко о вакцинации после COVID-19
16 октября 2021 , 11:25
Источник:"Радио Свобода"
Виктор Ляшко заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, также нужно вакцинироваться. Ждать полгода с момента выздоровления – ошибка.
Глава Минздрава Ляшко отметил, что решение об интервале в 6 месяцев приняли на старте вакцинальной кампании. Тогда когда был ограничен доступ к вакцинам.
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В штабе решили, что люди, которые переболели, имеют антитела и могут подождать. В то же время пока ограничений по количеству вакцин не существует.
Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни – вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку,
– отметил Ляшко.
Глава Минздрава о введении карантина
- По словам Ляшко, карантин в Украине могут усилить за того, что люди пренебрегают вакцинацией.
- Глава Минздрава отметил: есть 2 эффективных путя противодействия распространению COVID-19. Говорится о карантине или вакцинации.
- Ляшко отметил, что "у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы – введение карантинных ограничений".