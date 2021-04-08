Современные отношения могут быть разными. Некоторые предпочитают традиционный брак, другим комфортно жить с несколькими партнерами, третьим лучше наедине с самим собой.

Какие отношения считаются нормой

По природе человек может хранить верность одному партнеру, иметь несколько одновременно, менять свои предпочтения в течение жизни – все зависит от личности и общества, в котором он живет.

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В США в течение десяти лет проводили исследования сексуального здоровья и поведения и в результате определили, что с 2 270 человек 89% находятся в моногамном партнерстве, 4% – в открытых отношениях, 8% – не моногамных без согласия партнера.

Нет данных, подтверждающих, что один вид отношений лучше другого. Кроме того, исследование не показало разницы в удовлетворенности в моногамных или не моногамных отношениях.

Моногамия

Моногамия – привычный и понятный большинству тип близости. Влюбленные создают пару и остаются верны друг другу, пока продолжаются отношения. Они могут встречаться, создавать семью или придерживаться гостевого брака, когда супруги не живут вместе, но сохраняют верность друг другу.

По договоренности моногамные пары не заводят отношения с другими людьми. Такие отношения еще называют эксклюзивными. Моногамные отношения могут длится всю жизнь или идти последовательно. Это когда после развода люди вступают в новый брак.

Полиамория

Полиамория – это тип взаимоотношений, в которых у человека может быть более одного эмоционального, романтического или сексуального партнера одновременно. При этом все они знают друг о друге, могут дружить, общаться или заводить отношения между собой.

В полиаморных семьях может быть сколько угодно участников, главное, что все они договариваются между собой, какой формат их устроит.

Полигамия

Полигамия – это отношения, в которых у одного из партнеров есть несколько других. Например, сюда относится многоженство, когда в семье живут один мужчина и несколько жен. При этом супруги не могут строить отношения на стороне и друг с другом.

Полигамия чаще всего существует в виде многоженства: в большинстве исламских стран официально разрешено иметь несколько жен. Ислам ограничивает количество человек, их должно быть не более четырех, но статистики по количеству полигамных браков нет, потому что официально регистрируют только первый брак, а остальные укладывают по никах – ритуальному обряду бракосочетания.

Открытые отношения

Похожие на полиаморию, но в них партнеры ищут на стороне только сексуальные связи и не сближаются с другими людьми эмоционально. Открытые отношения позволяют внести разнообразие в сексуальную жизнь, а удовлетворенность отношениями между моногамными и открытыми парами находится примерно на одном уровне.

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Сологамия

Есть люди, которые осознанно отказываются от семьи и брака или не вступают во взаимоотношения по личным причинам, например, потому что строят карьеру.

Их называют: синглы, или одиночки – люди, которые не нашли пару или не хотят ее искать. Сторонники сологамии считают, что счастливы без партнера и не нуждаются в нем.

Промискуитет

Промискуитет – это свободные связи с разными партнерами, не ограниченные никакими рамками и договоренностями. Люди, которые выбирают такой формат, получают удовольствие от поиска партнера на вечер и не ставят целью найти постоянного.

Секс по дружбе

Секс по дружбе, или дружба с привилегиями – это отношения, когда друзья не хотят брать на себя обязательства и вступать в моногамный союз, но иногда занимаются сексом друг с другом.