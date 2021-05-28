Синдром поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это полиэндокринная патология, которая сопровождается нарушениями функции яичников, поджелудочной железы и других органов. Заболевание относится к социально значимым, поскольку в большинстве случаев становится причиной бесплодия у женщин. Кроме того, СПКЯ повышает риск других серьезных расстройств, включая диабет и ожирение.

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Как происходило исследование

Исследователи из Университета Бирмингема (University of Birmingham) предположили, что эта группа пациенток может быть особенно уязвима к COVID-19, как и другие пациенты с разными метаболическими заболеваниями. Они проанализировали медицинские карты более 21 тысячи женщин с СПКЯ в период с января по июнь 2020 года, а в контрольную группу включили 78 тысяч пациенток без этого диагноза.

Синдром поликистозных яичников и COVID-19

Первичный анализ показал, что у женщин с синдромом поликистозных яичников COVID-19 выявляется или подозревается на 51% чаще, чем у контрольной группы. Затем ученые решили выяснить, связан ли риск заражения с этой патологией или другими сопутствующими заболеваниями, такими как диабет второго типа и ожирение.

После корректировки данных с учетом всех факторов риска выяснилось, что СПКЯ повышает вероятность заболеть на 28%. Ученые отметили, что у пациенток с синдромом поликистозных яичников часто повышенный уровень андрогенов – мужских половых гормонов, что может влиять на риск коронавируса.

Поскольку авторы исследования использовали данные первичной медико-санитарной помощи, они не смогли определить, связана ли эта патология с более тяжелыми и продолжительными симптомами COVID-19 и повышает ли она риск летального исхода. Однако женщины с этим заболеванием должны принимать повышенные меры защиты от коронавируса, считают ученые.