Полиомиелит: как передается, симптомы, профилактика и лечение

Полиомиелит – это заболевание, которое вызывает полиовирус. Он может приводить к проблемам с нервной системой, параличу, трудностям с дыханием и даже смерти. Обычно им болеют дети до 5 лет, но могут заболеть и взрослые, если они не были вакцинированы.

Как передается полиомиелит

Полиовирус передается при прямом контакте с зараженным человеком или через зараженную пищу и воду. Инфицированные люди могут неделями распространять вирус с фекалиями. Больные люди без симптомов тоже могут передавать вирус другим, например через кашель и чихание или через предметы, на которых есть частички фекалий.

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Полиомиелит – почти искорененное заболевание. Благодаря вакцинации им почти не болеют. Существует три типа полиомиелита. Второй и третий тип считаются уничтоженными, первый тип все еще жив. Иногда вспышки происходят в регионах, где нет широкого доступа к вакцине или где люди редко вакцинируются.

Симптомы полиомиелита

У большинства зараженных людей, примерно 72%, симптомов нет. У 25% симптомы похожи на грипп:

боль в горле;

жар;

утомление;

тошнота;

головная боль;

боль в животе.

Эти симптомы обычно длятся от 2 до 5 дней, а затем болезнь проходит. Такую форму болезни называют непаралитическим полиомиелитом.

У некоторых людей симптомы тяжелее:

парестезия – ощущение покалывания в ногах;

менингит – инфекция оболочки спинного или головного мозга (встречается примерно у 1 из 25 человек с полиомиелитом);

паралич – человек не ощущает конечности (встречается примерно у 1 из 200 человек с полиовирусом, такую форму называют паралитическим полиомиелитом).

От 2 до 10 из 100 людей с параличом впоследствии умирают, потому что заболевание затрагивает дыхательные органы и человек умирает от удушья. После лечения от полиомиелита может развиваться синдром постполиомиелита. Во время него может быть:

прогрессирующая боль в мышцах или суставах;

утомление;

атрофия мышц;

проблемы с дыханием или глотанием;

нарушения дыхания, связанные со сном, например апноэ во сне.

Обычно синдром постполиомиелита проявляется через несколько десятилетий после заболевания, в возрасте 30-40 лет.

Лечение полиомиелита

От полиомиелита не существует лечения, больному оказывают паллиативную помощь:

дают обезболивающие;

используют портативные аппараты ИВЛ для облегчения дыхания;

применяют физиотерапию для предотвращения потери мышечной функции.

Вакцинация против полиомиелита

От полиомиелита существует две вакцины, которые вводят всем детям. Первая – это инактивированная вакцина. Ее вводят в первый год жизни. Вторая – живая вакцина, содержащая живой ослабленный вирус. Ее проводят в 18, 20 месяцев и в 14 лет. Эту вакцину не колят, а просто закапывают в рот. В Украине вакцинация от полиомиелита обязательна.

Если человека в детстве не вакцинировали, то перед выездом в страны, неблагополучные по полиомиелиту, рекомендуется сделать вакцину. Благодаря вакцинации полиомиелитом болеет мало людей: за 2020 год заболело всего 140 человек. Для сравнения: в 1998 им заразилось 350 тысяч детей.

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Полиомиелит в Украине

Источник: Минздрав

Накануне в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича у 1,5 летнего ребенка из Ровненской области. Болезнь вызвана полиовирусом 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года) в 2021 году является недостаточным, за 8 месяцев 2021 года – 53,0 %. При таких темпах до конца года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Низкие уровни в таких областях Украины: в Херсонской 40,7 %, Ивано-Франковской – 42,2 %, Закарпатской – 43,1 %, Запорожской – 46,2 %, Харьковской – 46,5 %, в Одесской и Киевской областях – 47,5 %. В Черновицкой и Львовской – по 48,5 %, в Ровненской – 48,9 %.

Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у вашего семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.