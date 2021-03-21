Жители Польши, которые работают в Германии, требуют от Берлина денежные компенсации за тесты на коронавирус, которые необходимы для въезда в страну.

Поскольку Польша считается страной с высоким уровнем риска, люди, которые въезжают в соседние германские земли Бранденбург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Такой тест должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда.

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Немецкая сторона должна найти решение, при котором те, кого это касается, не должны будут ничего платить за тесты,

– заявил Бартош Марош по инициативе "Граждане свободных границ".

Марош считает, что требование проводить такие частые тесты – несправедливое финансовое бремя для людей, которые регулярно пересекают границу с целью работы.

Такой тест стоит 10 евро для приграничных работников и 20 евро для других граждан.

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