Такое заявление сделали в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах Америки (CDC). Поэтому приняли решение возобновить масочный режим в районах с высоким риском заражения для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

Внимание Как защититься от штамма коронавируса Дельта: советы Минздрава

"С предыдущими вариантами, когда люди имели эти редкие инфекции, мы не видели способности их передавать вирус другим", – отметила председатель CDC Рошель Валенски.

Однако с вариантом Дельта происходили вспышки болезни, когда привитые люди инфицировали других. Это наблюдали в течение последних нескольких недель.

Отметим! В мае 2021 года CDC сообщало о том, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью передают вирус другим. Впрочем новые данные о стремительном распространении Дельты заставили агентство пересмотреть свои выводы.

Штамм Дельта: главное

Источник: Минздрав Украины

Его впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в более чем 100 странах мира.

Еще в начале мая ВОЗ объявила Дельту международной угрозой из-за многочисленных беспокойствах.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19. Как сообщили в британском Минздраве, риск заразиться штаммом Дельта повторно на 46% больше, чем Альфой. При этом самый высокий риск наблюдается уже через полгода после первого заражения и выздоровления.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала