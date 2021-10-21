Об этом в эфире 24 канала рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина. По ее словам, из-за ситуации с коронавирусом в Украине пока есть только 2 сценария.
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"Есть 2 варианта: закрыть всех, запретить ездить и посещать другие публичные места или разрешить это делать хотя бы тем, кто вакцинировался", – сказала народный депутат.
Вероятность полного локдауна
Она добавила, что вакцинированные граждане могут получить разрешение, потому что прививка значительно снижает вероятность заражения. В то же время если человек все-таки заболеет, то переживет вирус гораздо легче, чем невакцинированный.
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У государства пока есть выбор. Ольга Стефанишина считает справедливым то, что люди, которые "не несут угрозу для общества, системы здравоохранения и для себя" – могут передвигаться более свободно, чем те, кто принял решение не вакцинироваться.
Я не исключаю случай полного локдауна. Он может произойти натуральным образом, поскольку даже Киев, где сейчас в Украине наибольший процент вакцинированных – все равно мы уже двигаемся к красной зоне,
– сказала Стефанишина.
Сейчас, по словам участницы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, новый штамм является более агрессивным и быстрее приведет регион к красной зоне.
Ольга Стефанишина о карантине в Украине: смотрите видео
Новые правила перевозок: коротко
- Межобластные поездки на любом виде транспорта с 21 октября разрешены только тем, у кого есть паспорт вакцинации, экспресс-тест или ПЦР-тест.
- Решение касательно новых правил пассажирских перевозок во время карантина правительство приняло еще 11 октября.
- В то же время в Министерстве здравоохранения объяснили, что изменения правил пассажирских перевозок касаются регионов желтой, оранжевой или красной зоны.