Полный локдаун не исключен, – Стефанишина о новых правилах перевозок

В Украине из-за ситуации с COVID-19 начали действовать новые правила перевозок. В то же время полный локдаун из-за увеличения случаев коронавируса не исключают.

Об этом в эфире 24 канала рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина. По ее словам, из-за ситуации с коронавирусом в Украине пока есть только 2 сценария.

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"Есть 2 варианта: закрыть всех, запретить ездить и посещать другие публичные места или разрешить это делать хотя бы тем, кто вакцинировался", – сказала народный депутат.

Вероятность полного локдауна

Она добавила, что вакцинированные граждане могут получить разрешение, потому что прививка значительно снижает вероятность заражения. В то же время если человек все-таки заболеет, то переживет вирус гораздо легче, чем невакцинированный.

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У государства пока есть выбор. Ольга Стефанишина считает справедливым то, что люди, которые "не несут угрозу для общества, системы здравоохранения и для себя" – могут передвигаться более свободно, чем те, кто принял решение не вакцинироваться.

Я не исключаю случай полного локдауна. Он может произойти натуральным образом, поскольку даже Киев, где сейчас в Украине наибольший процент вакцинированных – все равно мы уже двигаемся к красной зоне,

– сказала Стефанишина.

Сейчас, по словам участницы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, новый штамм является более агрессивным и быстрее приведет регион к красной зоне.

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Новые правила перевозок: коротко