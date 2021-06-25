Половина людей до 30 лет испытывают долгосрочные последствия после легкого COVID-19

Даже те, кто перенес COVID-19 легко и лечился дома, рискуют иметь постковидный синдром, при котором симптомы заболевания длятся месяцами. Новое исследование показало, что от этого состояния не застрахованы даже школьники и студенты.

Как проходило исследование

Ученые проанализировали медицинские карты 312 человек, у которых был диагностирован COVID-19 во время первой волны заболеваемости в Норвегии. Из них 65 были госпитализированы с осложнениями, все остальные лечились дома.

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Молодые люди чаще имеют постковидный синдром

Через шесть месяцев наблюдений 61% всех пациентов в этой группе как и раньше испытывали один или несколько симптомов COVID-19. В группе амбулаторных пациентов, то есть тех, которые перенесли легкое течение заболевания, о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции сообщили 55% участников исследования.

Главным открытием было то, что большая часть этих пациентов (52%) совсем молоды – от 16 до 30 лет.

Какие симптомы постковида чаще всего появляются

Чаще всего участники исследования жаловались на:

нарушение обоняния и вкуса (28%);

хроническую усталость (21%);

одышку (13%);

проблемы с концентрацией внимания (13%);

ухудшение памяти (11%).

Когнитивные симптомы нарушения памяти и проблемы с концентрацией внимания особенно волнуют молодых людей, которые учатся в школе и университете. Наши результаты подчеркивают важность вакцинации в том числе для предотвращения долгосрочных последствий COVID-19,

– отметили авторы исследования.